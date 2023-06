Prestiti Toro: Celesia cambia squadra e rinasce. Per Vianni tanta panchina

Vianni, tanta panchina a Piacenza: non è pronto

Samuele Vianni, classe 2001 di Pontedera, non ha per niente brillato in questa stagione. Dopo aver fatto quattro presenze nelle prime cinque partite l'attaccante toscano ha visto il campo solo sporadicamente, finendo il campionato con 7 partite giocate, un ammonizione e zero gol segnati. Non è proprio uno score esaltante per una punta centrale, anche se a sua discolpa si può dire che non è mai stato, neanche in Primavera, un bomber di razza che segnava a raffica. Appare ancora acerbo per il calcio dei professionisti ed è già alla seconda stagione in prestito, dopo quello al Trento l'anno scorso, dove comunque era stato tenuto in maggiore considerazione rispetto all'esperienza in Emilia.