Serie B, il Frosinone perde ma Kone si difende. Prestazione di qualità di Horvath

Torna come ogni lunedì l'appuntamento con Italia Granata, il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Ancora in attesa di partire la Serie C, che dovrebbe scattare il prossimo 4 settembre.

KONE (FROSINONE): ha giocato tutti e 90 i minuti sul campo del Benevento, dove il suo Frosinone è uscito sconfitto 2 a 1. In fase di interdizione si è fatto valere e a centrocampo ha lottato, come sempre, in modo apprezzabile. In mediana è stato affiancato da Rohden e Boloca. (VOTO 6).

RAUTI (SPAL): altra partita interamente in panchina per l'attaccante classe 2000. Non è infatti sceso in campo nella preziosa vittoria dei ferraresi contro il Cagliari per 1 a 0. In campionato su tre giornate Rauti ha disputato appena un minuto. (VOTO ng).