Serie B: Rauti in campo nel finale. Il Frosinone di Kone campione d’inverno

Nonostante le feste non si ferma il campionato di Serie B, che aveva continuato a giocare anche durante il Mondiale ed ha visto le squadre in campo anche nel giorno di Santo Stefano. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per andare ad analizzare il rendimento dei giocatori del Toro in prestito.

RAUTI (Spal): Sconfitta casalinga per la Spal, che non riesce a fermare un Pisa ormai in piena zona playoff. Limitato anche dall'uomo in meno per l'ultima mezzora di gioco, De Rossi prova ad impiegare la carta Rauti per l'assalto finale. Il centravanti classe 2000 fa il suo ingresso in campo al 78' ma non ha occasioni per mettersi in mostra (VOTO: NG).