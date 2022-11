Serie C: bene Di Marco nel successo della Virtus, Celesia e Savini nella ripresa

Fatica a decollare l'avventura di Vianni nel Piacenza ultimo in classifica

Alberto Giulini

La sosta per il Mondiale e le gare delle nazionali ferma i principali campionati europei e la Serie B, ma nel fine settimana è regolarmente scesa in campo la C. Torna dunque il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito.

CELESIA (Potenza): Un punto per il Potenza che recupera l'iniziale svantaggio e fa 1-1 sul campo del Messina. Si rivede Celesia, in campo dal 74' per difendere il pareggio in virtù dell'inferiorità numerica dei suoi (VOTO: NG).

DI MARCO (Virtus Francavilla): Tre punti pesanti per la Virtus Francavilla, che supera 3-0 il Taranto e prova ad avvicinare la zona playoff. Buona la prova di Di Marco, titolare nel ruolo di mezzala destra. Il centrocampista se la cava bene su un campo pesantee viene richiamato in panchina solamente nei minuti di recupero quando i tre punti sono ormai in cassaforte.

SAVINI (Gelbison): Cade la Gelbison, sconfitta 3-0 sul difficile campo del Catanzaro capolista. Poco da fare per Savini, chiamato in causa al 64' quando i suoi sono già sotto di due gol e la partita è ormai indirizzata (VOTO: 6).

VIANNI (Piacenza): Il Piacenza perde 3-1 sul campo del Lecco ed è ultimo in classifica. Anche questa volta non c'è spazio per Vianni, la cui ultima presenza in campionato risale al 24 settembre. Da quel momento, 9 panchine e due spezzoni in Coppa Italia di Serie C.