Verdi, 90′ di fuoco per la salvezza. Izzo spera in un passo falso del Toro

IZZO (Monza) : In campo domenica il Monza, atteso dalla difficile trasferta sul campo dell'Atalanta. I brianzoli sono ancora in corsa per l'ottavo posto, ma dovranno sperare in un passo falso del Toro e della Fiorentina. Maglia da titolare per Izzo, titolarissimo nella difesa a tre di Palladino.

VERDI (Verona): Novanta minuti di fuoco per il Verona di Verdi, attualmente appaiato allo Spezia in terzultima posizione. In caso di arrivo a pari punti, le due squadre disputerebbero uno spareggio in campo neutro per decretare chi scenderà in Serie B insieme a Sampdoria e Cremonese. Tutto dipenderà dall'esito della gara che gli scaligeri giocheranno in casa di un Milan già matematicamente tra le prime quattro. Per l'occasione dovrebbe farcela Verdi, non al meglio fisicamente nelle scorse settimane ma verso una maglia da titolare.