100 anni fa nasceva Mario Rigamonti, talento del Grande Torino con una vita sregolata

Il 17 dicembre 1922, nacque a Brescia Mario Rigamonti, difensore del Grande Torino tragicamente scomparso il 4 maggio del 1949 nella tragedia di Superga. Con la maglia granata esordì nella stagione 1945-1946 e, in 3 anni e mezzo, arrivò a totalizzare 144 presenze e 1 gol, confermandosi uno dei pilastri di quella squadra "Invincibile" . Fortissimo centrale difensivo, coraggioso e duro negli interventi, Rigamonti fu però un personaggio atipico per il mondo del calcio, dato che visse una vita sregolata, con una forte passione per le motociclette alla quale univa un'alta dose di imprevedibilità. E' storia nota, infatti, che spesso arrivasse in ritardo alle partite o che scomparisse improvvisamente dal ritiro della squadra. A lui sono intitolati lo stadio di Brescia e quello di Lecco (insieme a Mario Ceppi); a Roma, inoltre, nella zona di Grottaperfetta, una via porta il suo nome.