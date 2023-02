102 anni fa nasceva Eusebio Castigliano: Zampa di Velluto del Grande Torino

Nasceva a Vercelli, 102 anni fa, Eusebio Castigliano, storico perno del centrocampo del Grande Torino. Prima di approdare in granata militò nel club della sua città natale fino al 1941. Trascorse le successive quattro stagioni militando in varie squadre professionistiche, passando per lo Spezia, la Biellese e il Vigevano. L’approdo alla corte del Torino avvenne nella stagione 1945/1946 ed il suo esordio in granata arrivò, niente meno, che in occasione del derby della Mole, vinto poi dai bianconeri per 2 a 1.