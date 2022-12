12 dicembre 1922-12 dicembre 2022: centenario della nascita di Julius Schubert

Oggi - lunedì 12 dicembre 2022 - è il centenario della nascita di Julius Schubert. Nato in Ungheria nel 1922, la mezzala arriva a Torino dal Bratislava per la stagione 1948/1949, a campionato già iniziato: con la maglia granata ha collezionato solamente cinque presenze e un gol, quello della vittoria in trasferta contro la Pro Patria. La sua quinta e ultima presenza è stata in occasione dell'ultima giornata di campionato, a San Siro contro l'Inter. Dopo la Tragedia di Superga, le spoglie di Julius Schubert non furono mai richieste da nessuno dei suoi parenti. Schubert ha continuato a riposare al Cimitero Monumentale di Torino.