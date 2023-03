27 marzo 1983: l’indimenticabile derby di Dossena, Bonesso e Torrisi

Sono passati 40 anni dal Derby vinto in rimonta dal Torino per 3-2 contro la Juventus. Il 27 marzo 1983 non è una data qualunque per gli appassionati di Toro e di calcio. Trentasei anni fa il derby tra Torino-Juventus scrisse una pagina indelebile nella storia delle stracittadine torinesi. Una partita indimenticabile che sembrava già chiusa dopo poco più di un'ora, quando la Juventus che sembrava lanciata verso lo Scudetto era sopra di 2-0 grazie alle reti di Rossi e Platini. Poi tra il 71' e il 74', nell'arco di 124 secondi, successe l'imponderabile, con il Toro che ribaltò tutto con le reti di Dossena, Bonesso e Torrisi. Una rimonta così rimane indimenticabile in qualunque occasione, figurarsi se accade in un derby. La partita terminò dunque 3-2 con il Torino che con una rimonta clamorosa riuscì a battere la Juventus, regalandosi uno dei pomeriggi più memorabili della storia granata.