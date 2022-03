39 anni fa Torino-Juventus 3-2: quando i granata ribaltarono il Derby in tre minuti

Il 27 marzo 1983 i granata di Bersellini vinsero in rimonta contro i bianconeri allenati da Trapattoni

Sono passati 39 anni dal Derby vinto in rimonta dal Torino per 3-2 contro la Juventus. Il 27 marzo 1983 i bianconeri passano in vantaggio dopo un quarto d'ora con Paolo Rossi, andando poi all'intervallo con una rete in cassaforte. Dopo 20 minuti della ripresa, Platini va sul dischetto: Terraneo tra i pali para il tiro, ma non trattiene, e il francese ribadisce in porta segnando lo 0-2 che sembra una sentenza sulla testa del Toro. Dopo appena 6 minuti, Dossena segna di testa il gol della speranza che riapre il match, ma soprattutto che dà carica alla squadra e ai tifosi. Passano pochi secondi e infatti arriva il gol di Bonesso, ancora di testa a battere il gigante Zoff. Tempo di finire di esultare e il Toro continua a spingere: cross dalla destra, Torrisi si coordina al limite dell'area di rigore e con una mezza rovesciata infila il terzo gol in meno di tre minuti. La partita termina dunque 3-2 con il Torino che con una rimonta clamorosa riuscì a battere la Juventus, regalandosi uno dei pomeriggi più memorabili della storia granata.