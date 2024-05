4 maggio, Balmamion tra Toro e Giro: “Gli Invincibili e Coppi sono immortali”

Oggi - 4 maggio - nel giorno del 75esimo anniversario della tragedia di Superga, avrà inizio il Giro d'Italia 2024, con la prima tappa da Venaria a Torino. Ai microfoni di Torinoggi.it è intervenuto Franco Balmamion, vincitore del Giro d'Italia nel 1962 e 1963 e noto tifoso del Torino. "Il mio ricordo del 4 maggio 1949? Abitavo a Nole Canavese e nel tardo pomeriggio ero uscito di casa, tutta la gente che incontravo parlava solo di quello. Chi diceva che non era vero, chi era distrutto, chi aveva la lacrime agli occhi. Forse la scintilla con il Toro per me è scoccata proprio quella sera..." racconta Franco. L'ex corridore aggiunge: "Quando si dice che il Toro è una fede si pensa al Grande Torino, il cui ricordo viene tramandato di padre in figlio ancora oggi. E poi per la sua fine tragica, è entrato nell'immaginario collettivo: nel dopoguerra quei giocatori non erano solo calciatori, insieme a Coppie Bartali sono stati il simbolo del riscatto di tutta l'Italia. Non a caso, anche Fausto Coppi, essendo morto così giovane, è circondato da un alone di mito ed è conosciuto da chi non è appassionato di ciclismo. Lui e il Grande Torino sono destinati ad essere immortali".