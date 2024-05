4 maggio, la Mole Antonelliana si tinge di granata: l’omaggio agli Invincibili

Le celebrazioni per il 75° anniversario della Tragedia di Superga e le commemorazioni per il Grande Torino terminano, come di consueto, con la Mole Antonelliana che si tinge del colore granata. Il simbolo del capoluogo piemontese si veste con i colori del Torino per simboleggiare la vicinanza della città e di tutto il mondo granata in questo giorno. La Mole resterà con questi colori per tutta la notte, in memoria degli Invincibili.