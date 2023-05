4 maggio, la Mole Antonelliana è granata: l’omaggio agli Invincibili

Le celebrazioni per il 4 maggio e per la commemorazione del Grande Torino terminano, come di consueto, con la Mole Antonelliana che cambia colore. Il simbolo del capoluogo piemontese si è tinto di granata per simboleggiare la vicinanza di tutta la città al mondo granata in questo giorno così importante. Per questa notte dunque il simbolo di Torino vestirà i colori sociale del Toro in memoria degli Invincibili.