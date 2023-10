4 ottobre giorno d’esordi: la prima di Libonatti, Mazzola, Loiz e Grezar in granata

Il 4 ottobre è una giornata che in casa granata rimanda a tanti esordi celebri. In questa data hanno indossato la maglia del Torino per la prima volta quattro giocatori che hanno fatto la storia del club e che sono poi diventati leggenda. Il primo di questi esordi risale al 1925 ed ebbe come protagonista Julio Libonatti, attaccante simbolo del Torino degli anni '30 diventato iconico. L'argentino ha collezionato 150 gol in 238 presenze granata, un bottino impressionante che lo rende tuttora il secondo miglior marcatore della storia del Torino dietro a Paolo Pulici (172 gol). Il 4 ottobre del 1942 tre leggende granata, uniti dalle vittorie del "Grande Torino" e dallo stesso tragico destino: Valentino Mazzola, Ezio Loik e Giuseppe Grezar. Mazzola e Loik, amici e compagni di squadra, vennero prelevati dal Venezia dal presidente granata Ferruccio Novo per la cifra di un milione e duecento mila lire dal Venezia. Grezar arrivò dalla Triestina per 450 mila lire (cifra assai importante per l'epoca) dalla Triestina. Mazzola diventò il capitano del Grande Torino, l'uomo simbolo di quella squadra che fu leggenda e uno dei 10 più ammirati della storia del calcio; Grezar fu il perno del centrocampo granata, Loik una mezzala di grande spessore. I tre conquistarono cinque scudetti e una coppa nazionale con la maglia granata. Perirono nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949.