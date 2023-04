8 aprile 1974 muore Ferruccio Novo, il Presidente che ha reso Grande il Torino

La grandissima passione per il mondo dello sport ed in particolare verso il calcio era presente nel cuore del presidente sin dalla giovane età e negli anni maturò sempre di più fino a portarlo nel 1939 a guidare le sorti del Torino. Nel corso degli anni fu capace di fondare un ciclo calcistico talmente innovativo e vincente da rendere il club granata conosciuto e temuto in tutto il mondo. Il Grande Torino di Ferruccio Novo riusciva a combinare egregiamente passione e qualità tecnica in ogni partita disputata. La grinta, l’amore per la maglia ed il desiderio di vittoria erano i capisaldi trasmessi ad ogni giocatore che aveva la fortuna di indossare la divisa granata.