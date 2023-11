A Cavour spettacolo teatrale “L’epopea del Grande Torino”: presenti Sala e Beccaria

In occasione della Fiera Nazionale Tuttomele, organizzato dalla Proloco, si è svolto lo spettacolo teatrale "L'epopea del Grande Torino" intitolato "Le Maniche del Capitano"

Ieri sera davanti a oltre 400 persone a Cavour in provincia di Torino, in occasione della Fiera Nazionale Tuttomele, organizzato dalla Proloco, si è svolto lo spettacolo teatrale "L'epopea del Grande Torino" intitolato "Le Maniche del Capitano". Subito dopo lo spettacolo si è tenuto un talk show condotto da Gino Strippoli per parlare della gloriosa storia granata, delle gesta degli 'Invincibili', ma anche del Torino 1975-76 e di Giorgio Ferrini. Era presente tra gli ospiti il Capitano dello Scudetto Claudio Sala e Domenico Beccaria del Museo Grande Torino. All'evento hanno partecipato anche molti Toro Club, tra cui quelli di Moretta, Scalenghe e Macello.