A Pinzolo il coro per Vittore Beretta: “Compra il Torino”. La sua risposta

Momento di folclore durante la presentazione del Torino a Pinzolo. Prima della sfilata dei giocatori sono stati invitati a salire sul palco i principali sponsor della società, tra i quali c'è ovviamente il commendator Vittore Beretta, che col suo marchio è da decenni sulle maglie del club granata. L'imprenditore brianzolo, noto tifoso granata, durante il suo intervento è stato acclamato da diversi tifosi presenti, che hanno intonato il coro: "Beretta, compra il Torino". Il diretto interessato si è schermito scuotendo la testa dicendo: "No, il Torino è in buone mani. Lo dico con vigore. Chi segue come me il Torino da decenni con affetto, sa che oggi il Toro è in buone mani".