A Torino indetti gli “Stati Generali Granata” da alcuni movimenti di tifosi

Il comunicato in vista dell'incontro per la liberazione del Toro

La lite furiosa tra Juric e Vagnati non ha lasciato indifferente il mondo granata, che sta reagendo ina maniere differenti. Alcune realtà si stanno mobilitando per cercare di salvare il Toro da questa situazione: nel dettaglio, l'Unione Club Granata, l'Associazione Memoria Storica Granata, l'Associazione ToroMio, i Resistenti Granata 1906 e il Comitato Difesa Toro hanno diffuso un annuncio in cui esternano l'intenzione di preparare un incontro per riuscire, secondo un comunicato diramato nel pomeriggio di oggi, a "riprendersi il Toro" e "riunire il Popolo granata". Non ci sono dettagli, al momento, su cosa verrà fatto nello specifico, ma i movimenti di tifosi sopra citati chiedono ampia partecipazione ai tifosi. Di seguito il comunicato: