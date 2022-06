Aldo Serena compie 62 anni: quel gol nel all’ultimo respiro nel derby

Aldo Serena è stato uno dei giocatori più amati e allo stesso tempo contestati del calcio italiano degli ultimi decenni. L'ex giocatore spegne oggi - sabato 25 giugno - 62 candeline: attaccante che dal 1977 al 1993 ha calcato i campi dello Stivale rendendosi protagonista non solamente sul terreno di gioco ma anche in sede di calciomercato, con indimenticabili trasferimenti spesso anche contestati. Parecchie le casacche importanti indossate dal bomber nel corso della propria carriera e in particolare un dato significativo: la militanza in entrambe le formazioni sia di Torino che di Milano.