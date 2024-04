Angelo Cereser: tanti auguri a “Trincea”, ex difensore del Torino

Oggi Angelo Cereser spegne 80 candeline. Cresciuto nel San Donà, l'ex difensore si trasferisce in granata nel 1962, e vi rimane fino al 1975 vincendo in due occasioni la Coppa Italia nel 1968 e nel 1971; il suo bilancio con la maglia del Toro è di 226 presenze e 5 gol (memorabile una doppietta in un derby nel 1970-71). Nel '75 passa al Bologna, dove chiude la sua carriera da calciatore nel 1979. Originariamente portiere, adattato poi nel ruolo di centrocampista e in seguito di libero, era soprannominato Trincea dai tifosi granata.