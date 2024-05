Anna Torchio: “Ecco come eseguiamo la manutenzione a Superga e al Monumentale”

Ogni anno la ricorrenza del 4 maggio è un momento sempre molto sentito per tuttala città di Torino e tutti i tifosi del Toro ma non solo. Per consentire di riuscire a celebrare al meglio la memoria dei caduti in quell'incidente di 75 anni fa, è importante anche svolgere lavori di manutenzione che mantengano nelle migliori condizioni i luoghi simbolo di questa giornata. A farlo sono gli addetti di 'Torchio Marmi' azienda che si occupa ciclicamente di queste operazioni. Anna Torchio, volto di questa impresa, ha spiegato nel dettaglio in cosa consiste il loro lavoro: "Abbiamo restaurato qualche anno fa sia il monumento a Superga che la tomba al Monumentale e poi ci occupiamo regolarmente della manutenzione come una completa pulizia al cimitero tre o quattro volta l'anno. A Superga interveniamo quando c'è qualche necessità e naturalmente prima delle grandi ricorrenze".