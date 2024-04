Auguri a Marco Sesia: l’ex allenatore di U17 e Primavera granata compie 54 anni

Marco Sesia spegne oggi, martedì 16 aprile, 54 candeline. Nato a Torino, fede granata: i destini di Sesia e del Toro si incrociano a più riprese, in momenti diversi della vita. Da calciatore Sesia arriva a vestire la maglia granata nel 1993. Centrocampista di ruolo, veste a inizio carriera le maglie di Pinerolo e Nizza Millefonti, poi la chiamata del Torino di Emiliano Mondonico. In totale Sesia raccoglie 9 presenze nella stagione 1993-1994. L'esordio assoluto arriva il 6 ottobre in Coppa Italia contro l'Ascoli nella vittoria per 3-1 subentrando al 68' a Musso; la prima da titolare è sempre in Coppa Italia, questa volta contro l'Atalanta al Delle Alpi nello 0-0 della gara di ritorno che basta ai granata per qualificarsi ai quarti; la prima in Serie A arriva a gennaio 1994 contro la Roma, 1-1 con gol di Varbone e Giannini. Quella stagione è l'unica al Toro da giocatore, prima delle esperienze in B con le maglie di Ancona, Reggina, Ternana e Cosenza. Terminata la carriera sul campo, sceglie di passare alla panchina. Parte dalla Saviglianese in Eccellenza, poi segue Cirievauda e Rivoli. Nella stagione 2007-2008 fa il salto in Serie D alla guida del Voghera, mentre nella stagione 2008-2009 allena la Canavese in Seconda Divisione. Prosegue le esperienze poi in Serie D, sedendo tra le altre sulle panchine di Pro Vercelli e Chieri, fino al 2015 quando viene ingaggiato dall'Albinoleffe in Lega Pro dopo l'esonero di Sassarini. A quel punto ritorna il Torino nella vita di Sesia. Massimo Bava lo riporta sotto la Mole, con l'obiettivo di occuparsi della crescita dei giovani granata. Sesia accetta con entusiasmo e dal 2016 al 2019 è la guida dell'Under 17, con cui nel 2018 vince il prestigioso torneo Beppe Viola con i ragazzi classe 2001. Poi il salto in Primavera, un salto tanto cercato ma non particolarmente fortunato. Stagione 2019-2020, il Toro dopo anni al vertice si ritrova a lottare per la salvezza in un'annata difficile per come era stata impostata dal mercato e per le problematiche legate al Covid. Dopo quell'anno Sesia saluta, in Primavera va Cottafava. Torna ad allenare in Serie D al Casale. Attualmente è il tecnico dell'Asti, sempre in Serie D, dove occupa l'ottava posizione del girone A ma è a 3 punti di distanza dalla zona playoff.