Berruto e non solo: la nuova “squadra” dei parlamentari di fede granata

Nel nuovo Parlamento che si insedierà nelle prossime settimane ci saranno almeno nove tifosi granata appartenenti ai vari schieramenti politici. Tra le file della Lega Nord si trovano Laura Ravetto, che in passato ha partecipato a "Quelli che il calcio" nelle vesti di tifosa granata, e il canavesano Alessandro Giglio Vigna. Restando nel centrodestra ma spostandosi a Fratelli d'Italia, ci sono invece Augusta Montaruli, ri-eletta a Torino, e Monica Ciaburro, che si è detta simpatizzante granata per la grande fede del suo nipotino. Sono quattro i tifosi del Toro nel Partito Democratico: spicca il torinesissimo e neo eletto Mauro Berruto, ex ct della Nazionale maschile di pallavolo e dt di quella di tiro con l'arco. Con lui anche Enrico Borghi, Federico Fornaro e Chiara Gribaudo. Tifosa granata anche Daniela Ruffino di Azione. Di questi, solamente Enrico Borghi - dopo due mandati alla Camera dei Deputati - è stato eletto in Senato. E a proposito di granata, è stato eletto alla Camera con Forza Italia anche Maurizio Casasco, ex dg del Toro dal 1989 al 1991.