Buon 25 aprile da parte di tutta la redazione di Toro News!

Da parte di tutta la redazione di Toro News i più sentiti auguri ai nostri lettori e alle nostri lettrici per la festa della liberazione d'Italia

La redazione di Toro News desidera fare a tutti i suoi cari lettori e le sue care lettrici i migliori auguri per questa festa del 25 aprile. Vi ricordiamo che l'Anniversario della liberazione d'Italia di questo 2023 potrà essere passato in compagnia del Toro con l'allenamento a porte aperte che si svolgerà questa mattina allo stadio Filadelfia e che potrà essere seguito sulle nostre colonne con aggiornamenti in tempo reale.