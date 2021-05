Cairo-Juric, la foto della firma scatena l’ironia dei tifosi sui social

Lo sfondo della foto non reca nulla di riconducibile al Torino e può dare un'impressione di poca cura dell'immagine

LA FOTO - Fin qui, tutto più o meno nella norma. Ciò che però non è passato inosservato è lo sfondo della foto, che presumibilmente ritrae un angolo degli uffici milanesi del patron granata. Un tavolo, un muro piuttosto scarno e una finestra alle spalle del presidente: un'istantanea che effettivamente non reca alcunchè di riconducibile al Torino e che può dare un'impressione di non eccessiva cura dell'immagine e della forma, un fattore comunque importante per una società di calcio professionistica.