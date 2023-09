Che fine ha fatto Lyanco? L’ex-Toro ora gioca in Qatar

La cessione al Southampton e i due anni in Premier

Durante l'estate del 2021 Lyanco ha definitivamente lasciato il Torino per approdare in Premier League al Southampton. Il difensore brasiliano, dal suo arrivo in granata nel 2017, è sempre stato un'eterna promessa, che soprattutto per causa di problemi di natura fisica, non è mai riuscito ad esplodere. Arrivato dal San Paolo a soli 20 anni, inizialmente non è riuscito a trovare molto spazio. Dopo due anni, nel 2019, è stato ceduto in prestito al Bologna dove ha ritrovato l'allenatore che lo aveva accolto a Torino: Sinisa Mihajlovic. Lì disputa 13 partite e mette a segno un gol. L'anno dopo torna in granata, dove resta fino al 2021, collezionando in totale 40 presenze. Al Southampton il giocatore scende in campo in due anni 36 volte e segna un gol.