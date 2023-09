Che fine ha fatto Nicolas Nkoulou? L’ex difensore granata giocherà in Turchia

É l'estate del 2017 quando Nicolas Nkoulou approda al Torino. Il difensore camerunense resterà sotto la Mole per quattro stagioni, prima di approdare nel campionato più importante del mondo, ovvero la Premier League. Tuttavia sarà proprio in Inghilterra che inizierà la fase discendente della sua carriera, tanto da spostarsi addirittura in Grecia, precisamente all'Arīs Salonicco. Ora il giocatore ha firmato per il club turco del Gaziantep da svincolato. Il suo nome era stato accostato anche alla Sampdoria.

La Turchia come nuovo capitolo, ma il ritorno in Italia non è stato così lontano

Strano come il calcio riesca a spedirti nel dimenticatoio con relativa facilità. Si può dire lo stesso per Nicolas Nkoulou. Dagli esordi ottimi al Monaco alla Champions League con Marsiglia e Lione e con gli interessi di molte squadre. Poi l'arrivo al Torino, dove resterà per quattro anni prima di approdare al Watford da svincolato. Dunque anche il difensore camerunense arriva in Premier League, facendo quel salto che ogni giocatore vuole fare. Però le cose non vanno bene. Anche lui naufraga con il club degli Hornets, non gioca praticamente mai (appena 168' in tre partite) a causa di un infortunio alla coscia che lo tiene fuori dal campo. Trova più spazio in Grecia, all'Arīs Salonicco, ma anche qui non riesce ad imporsi. Resta svincolato e il suo nome diventa un profilo per la Sampdoria in Serie B. L'idea era concreta, ma alla fine il giocatore ha scelto i turchi del Gaziantep, che nella scorsa stagione non ha concluso il campionato a causa del tragico terremoto che ha colpito la Turchia.