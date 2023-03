Cinque anni senza Mondonico: con lui l’ultimo grande successo del Toro nel 1993

Cinque anni fa se ne andava Emiliano Mondonico, indimenticabile giocatore ma soprattutto allenatore granata. Resterà per sempre uno dei più grandi allenatori della storia dei granata, con cui arrivò sino al terzo posto in campionato (stagione 1991-1992) e con cui fu protagonista della più grande cavalcata internazionale della storia del Torino, quella che arrivò (passando per la storica semifinale contro il Real Madrid) fino ai tre legni della finale di Amsterdam e a quella celebre sedia al cielo, da quel giorno simbolo più puro della battaglia del Torino contro il destino. Con lui, l'ultimo grande successo della società granata: la Coppa Italia del 1993, vinta in finale sulla Roma.