Circolo Soci Torino, Manuel Greco show all’ultima serata. Via ai lavori per il 4 maggio

Nella serata di martedì 27 febbraio, il Circolo Soci Torino FC 1906 ha organizzato una serrata all'Unione Industriali a Torino per iniziativa del presidente Leonardo D'Alessandro. Manuel Greco, cabarettista e showman, ha presenziato alla serata intrattenendo gli ospiti e interagendo con loro durante le sue performance artistiche. Il presidente D'Alessandro e il direttivo del Circolo Soci nel frattempo hanno iniziato a mettersi a lavoro in vista del prossimo 4 maggio, giorno del 75esimo anniversario della tragedia di Superga con gli Invincibili che verranno anche omaggiati dal Giro d'Italia che proprio in quell'occasione nella sua tappa inaugurale passerà dal Colle. Il Circolo Soci Torino FC 1906 si riunirà nuovamente mercoledì 13 marzo.