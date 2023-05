D’Amico: “Ho il cancro, sto provando a lottare”

Vincenzo D'Amico (68 anni), apprezzato commentatore Rai ed ex di Torino (stagione 1980-81) e Lazio, ha annunciato su facebook di avere il cancro. “Mi dicono che i malati oncologici - ha scritto D’Amico - tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!". Una notizia drammatica per tutto il calcio italiano, tantissime le manifestazioni di affetto per l'ex calciatore campione d'Italia coi biancocelesti nel 1974. Da tutta la redazione di ToroNews i migliori auguri in questo triste momento.