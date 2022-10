Derby, il punto sulla prevendita: ancora molta disponibilità in Curva Primavera

Si prevede un'ottima cornice di pubblico per il derby in programma sabato alle 18. Al Grande Torino i granata di Juric ospiteranno la Juventus di Allegri e la risposta della prevendita è stata fin qui incoraggiante. Il primo settore esaurito è stata la Curva Maratona, dove i biglietti sono terminati già durante la prima fase di vendita riservata a possessori di tessera Cuore Granata con la possibilità di acquistare un tagliando per sé ed altri due per soggetti sprovvisti di tessera.

Con l'avvio della vendita libera la scorsa settimana, sono stati venduti diversi tagliandi anche nei Distinti e nei vari settori della tribuna. I primi sono pressoché esauriti: come si può apprendere da Vivaticket, resta a disposizione giusto una manciata di biglietti nel parterre. La disponibilità è invece leggermente superiore in tribuna, dove resta fin qui invenduto un numero affatto elevato di tagliandi.

La disponibilità è invece elevata per quanto riguarda la Curva Primavera. Per quest'ultimo settore non è stata infatti attivata la vendita libera: possono acquistare biglietti solamente i possessori di tessera Cuore Granata, che contestualmente possono assicurarsi altri due tagliandi per soggetti sprovvisti di tessera. Le limitazioni hanno fin qui frenato l'acquisto in Curva Primavera, che al momento resta l'unico settore dello stadio con ampie disponibilità di posti.