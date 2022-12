Deschamps perde il Mondiale, il record del granata Vittorio Pozzo è salvo

La vittoria dell'Argentina, nel pomeriggio di domenica, in finale contro la Francia ha consentito alla Nazionale sudamericana di tornare a vincere un Mondiale dopo 36 anni. Per i transalpini si è trattato invece di una sconfitta che ha negato la possibilità di riuscire a portare a casa due Coppe del Monde consecutive. La selezione di Didier Deschamps aveva infatti già trionfato nell'ultimo Mondiale, nel 2018 in Russia. Questa sconfitta del francese consente inoltre ad un italiano ex Toro di mantenere un record in solitaria.

L'ex granata Vittorio Pozzo mantiene inviolato il suo storico record

Vittorio Pozzo è stato parte significativa della storia del Torino nel quale ha militato sia come calciatore che come allenatore. Fu la guida tecnica dei granata per ben 10 anni, dal 1912 al 1922, prima di approdare sulla panchina del Milan e poi divenire CT dell'Italia. Proprio al comando della Nazionale fu in grado di vincere la bellezza di due Mondiali, quello in Italia nel 1934 e quello in Francia nel 1938. Questi due straordinari successi gli valgono un record che ancora oggi, a quasi 90 anni di distanza non è ancora stato eguagliato. Il francese Deschamps ha avuto l'opportunità di farcela nella rassegna mondiale appena conclusasi in Qatar ma la sua squadra si è arresa ai calci di rigore contro l'Argentina. Pozzo rimane così l'unico commissario tecnico della storia del calcio a riuscire a vincere due edizioni consecutive del Mondiale. Oltre agli azzurri c'è stata un'altra Nazionale in grado di vincere due Mondiali di fila. Il Brasile trionfò sia nel 1958 che nel 1962 ma alla guida ebbe due differenti allenatori.