È morto Gilberto Giampaoli, tifoso granata abbonato in Maratona dalla metà degli anni ’80

Gilberto Giampaoli - tifosissimo del Torino abbonato in Maratona dalla metà degli anni '80 - è mancato la sera del 3 dicembre a Porto Potenza Picena (MC). Proprio la sera del compleanno del Torino è venuto a mancare Gilberto, come se anche nell'ultimo saluto avesse voluto legarsi in qualche modo al Toro. Era presente al Filadelfia il giorno dell'inaugurazione (piccolissimo si trovava a Torino coi suoi genitori) e sul palco della sua ricostruzione, nella giornata in cui ci fu la posa della prima pietra. Era un uomo altruista ed onesto. Ha girato l'Italia e l'Europa per il Toro. Gilberto organizzò il suo viaggio di nozze a Bologna, proprio per vedere gli Invincibili.