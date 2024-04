“E se un angelo a Lisbona”: ecco il libro di Sergio Gabetto, figlio di Guglielmo

Tutti i tifosi granata (e non solo) potrebbero non restare indifferenti alla notizia dell'uscita del libro di Sergio Gabetto, figlio di Guglielmo il mai dimenticato attaccante del Grande Torino scomparso con il resto dei compagni di squadre nella strage di Superga. Si tratta di un'opera intitolata "E se un angelo a Lisbona" che vuol far riflettere il lettore sull'aleatorietà delle nostre scelte quotidiane e sul significato della vita. Questo un estratto della sinossi: "E se non fosse accaduto? Se quel gruppo di giovani calciatori non fosse salito su quell'aereo a Lisbona? Se non si fosse schiantato il 4 maggio di settantacinque anni fa sulla collina di Superga? Se non fosse sparita, in un attimo, quella squadra di Invincibili?". Questo libro è stato scritto da Sergio Gabetto e dall'ingegnere e scrittore Orazio Di Mauro con la prefazione realizzata da Beppe Gandolfo.