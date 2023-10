Ecco il Toro-day, evento con i campioni del ’76 a Monastero Bormida: data e info

L’associazione "Stand by me Acqui ODV" di Acqui Terme assieme al comune di Monastero Bormida ha annunciato un evento particolare intitolato "Toro-Day" che permetterà ai tifosi granata di incontrare i Campioni d'Italia del Torino della stagione 1975/76. L'evento comincerà con la celebrazione di quella squadra rimasta nella storia del club granata e in seguito interverranno alcuni membri di spicco come Luciano Castellini, Nello Santin, Roberto Salvadori, Patrizio Sala, Renato Zaccarelli, Claudio Sala e Amos Ferrini, il figlio del mai dimenticato Giorgio. In seguito ci saranno i festeggiamenti e una cena benefica organizzata grazie anche al Toro Club Acqui Terme, il Toro Club Valle Bormida G. Bertonasco e infine anche il Toro Club Tori Seduti.