Egri Erbstein Tournament, in programma la seconda edizione: i dettagli

A sfidarsi quattro formazioni, altre tre oltre quella di casa. Ci sarà il Budapesti AK, prima squadra in cui giocò Erbstein, ma anche lo Sheffield e gli americani del Fall River Marksmen. Il torneo punta ad onorare l'eredità del tecnico del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga. Un'eredità che è stata raccontata recentemente nella biografia del tecnico ungherese scritta da Dominic Bliss. Il libro, intitolato Ernő Egri Erbstein: Trionfo e tragedia dell’artefice del Grande Torino, è disponibile in italiano, inglese ed ungherese.

Il torneo si comporrà di quattro partite: due semifinali da disputarsi sabato 23 luglio, seguite la domenica dalle finali per terzo-quarto posto e successivamente da quella per il primo. "Siamo molto contenti delle squadre che parteciperanno alla nuova edizione del torneo - ha commentato il co-fondatore dell'evento, Dominic Bliss - Egri Erbstein rispettava la tradizione, ma aveva a cuore anche valori progressisti e credo che i club partecipanti siano la combinazione perfetta di queste due componenti. Non vedo l'ora che inizi". Per ulteriori informazioni sul torneo, visitare il sito ufficiale dell'evento.