Emanuele Filiberto al Museo del Grande Torino: “Nonno mi parlò del Toro”

Emanuele Filiberto di Savoia ha visitato questa mattina il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata a Grugliasco, come si può vedere dalla foto condivisa dall'account facebook ufficiale dell'ente, e si recherà alle tombe reali della Basilica di Superga. Il discendente di casa Savoia ha fatto dono di una targa al Museo. Emanuele Filiberto ha voluto condividere in un'intervista a Tuttosport il suo apprezzamento nei confronti della squadra granata, di cui il nonno Re Umberto II era tifoso: "Quando è morto il nonno ero ancora piccolo, però diverse volte mi raccontò del suo amore per i colori granata e, naturalmente, per il Grande Torino, questa squadra leggendaria che seppe unire una città, una regione e un Paese intero. Si può essere tifosi di qualsiasi squadra, ma l’ammirazione e il rispetto per il Toro accomunano tutti quanti. Tra l’altro conosco bene il presidente Cairo, che stimo molto". Umberto II e la passione per il Torino: "Ogni volta che sono a Torino vado a Superga e ho ancora vive dentro me le intense sensazioni provate quando, una quindicina di anni fa, ho assistito a una messa in suffragio delle vittime. Così in occasione di questa nuova visita a una città che amo molto mi è sembrato quasi doveroso cogliere l’occasione per questi due appuntamenti che sono inevitabilmente nel segno di nonno Umberto (Umberto II, ultimo re d’Italia, n.d.r.), che del Toro era grande tifoso: ha assistito a parecchie partite al Filadelfia". Infine, sebbene di fede juventina, ha espresso il desiderio di visitare il Filadelfia e vedere il Toro allo stadio: "La prossima volta, molto volentieri, assisterò a un allenamento al Filadelfia e a una partita allo stadio".