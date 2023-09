Ezio Loik: 104 anni fa nasceva la storica mezzala del Grande Torino

Il 26 settembre del 1919 nasceva a Fiume (adesso in Croazia) uno degli uomini divenuti leggenda del ‘Grande Torino’. Stiamo parlando di Ezio Loik: mezzala di grande qualità che, dopo aver iniziato a giocare a calcio nella sua città natale, divenne con il passare del tempo vero e proprio perno del Grande Torino. Prelevato da Feruccio Novo insieme al compagno di squadra Valentino Mazzola ai tempi del Venezia, nel ’42, Loik contribuì al raggiungimento di tutte le imprese compiute da quella squadra entrata nella leggenda. La sua storia terminò, così come quella di molti suoi compagni di squadra, a Superga il 4 maggio 1949, quando il disastro aereo portò via tante giovani vite, facendole diventare ‘mito’. Oggi, Ezio Loik avrebbe compiuto 104 anni.