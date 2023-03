Ezio Rossi sullo scambio di maglie Bayeye-Pogba: “Chi può insegnargli cos’era il derby?”

"Vedo tanti post polemici con la foto di Bayeye e Pogba che hanno scambiato la maglia sorridenti - inizia a scrivere l'ex granata - . Io dico che Bayeye non ha nessuna colpa per quello che ha fatto, che ne sa un ragazzo che arriva dalla Francia e arriva dal Carpi, di cos’era il Toro, cos’era il derby? Chi può insegnarglielo in una squadra dove il 99% dei suoi compagni non ha mai indossato la maglia del Toro, viene da ogni parte del mondo e fino al giorno prima di firmare il contratto, probabilmente non sapeva neanche dov’era Torino. Come può imparare cos’era il Toro, cos’era il derby, se in questa società tra i vari compagni, dirigenti e lacchè, non c’è una sola persona che conti, che abbia vissuto cos’era il Toro, cos’era il derby, cos’era il Filadelfia…".