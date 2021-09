Filadelfia, amministratore di condominio scrive al Comune per togliere le “vele”

Continuano le proteste dei residenti nei pressi del Filadelfia che si lamentano dell'introduzione di queste barriere che peggiorano la loro qualità di vita

Proseguono le lamentele e le proteste dei residenti nei pressi del Filadelfia dopo che il Torino ha deciso di installare una serie di teloni per coprire l'interno dello stadio. La novità è che un amministratore di un condominio di via Giordano Bruno ha scritto una lettera aperta al Comune di Torino per dar voce a molti residenti che si sentono privati di alcuni diritti. Questi teloni oltre a togliere luce e aria ai condomini sono anche pericolosi per l'incolumità delle persone nei giorni di maltempo, scrive l'amministratore, i teloni infatti potrebbero cadere rovinosamente in testa ai passanti o sbattere contro i vetri delle abitazioni e dei negozi. L'amministratore chiude la lettera chiedendo agli enti preposti che intervengano a verifica di quanto lamentato per ripristinare la qualità della vita dei cittadini.