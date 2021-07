Filadelfia, i teloni fissi creano malumore: le lamentele della gente del quartiere

La società granata ha deciso di installare una serie di teloni fissi che limitano la visuale dall'esterno del Filadelfia

Il montaggio dei teloni fissi anti-spie al Filadelfia non sta passando inosservato. Il Torino, come noto, ha deciso di risolvere le problematiche del sistema di occultamento installando sui tralicci che circondano il campo principale sui lati di via Filadelfia e via Spano, al posto delle vele retrattili, alcuni teloni fissi. Questa scelta ha però creato dei malumori nei residenti dei palazzi nei pressi del campo perché sarebbe un'opera troppo ingombrante e che limita notevolmente la visuale sul paesaggio intorno, nonché l’afflusso di luce e aria. Il quotidiano La Stampa ha pubblicato un video sul proprio sito web dove ha raccolto le voci contrariate di alcuni residenti della zona.