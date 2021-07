Toro, ecco il Rennes: la squadra di A. Gomis e Niang arrivata sesta in Ligue1

Tra le file dei transalpini l’ex centravanti granata ed Alfred Gomis: due giocatori che non sono riusciti ad imporsi con il Toro

Al termine del ritiro arriva il primo test veramente significato per il Toro di Ivan Juric. I granata affronteranno oggi (ore 18, diretta scritta su Toro News) il Rennes , squadra di Ligue 1 che potrà rappresentare un’occasione importante per valutare i progressi della squadra.

I PIAZZAMENTI - A parlare per i transalpini c’è soprattutto il piazzamento negli ultimi campionato. Due anni fa il Rennes chiuse la stagione al terzo posto, staccando il pass per la Champions League. Un piazzamento non confermato nel campionato concluso a maggio, ma i francesi sono stati comunque in grado di piazzarsi a ridosso delle prime: un sesto posto che, per appena due punti, impedisce al Rennes di partecipare alle competizioni europee.