Forlì, intitolazione del Centro sportivo Pievequinta al Grande Torino

La cerimonia per l'intitolazione del Centro sportivo si terrà sabato 19 giugno

Sabato 19 giugno presso la località Pievequinta nel comune di Forlì ci sarà una cerimonia per intitolare il Centro sportivo al Grande Torino. L'evento si svolgerà in via Cervese, angolo via Capoferro. La giornata comincerà con un mini torneo per ragazzi che si svolgerà a partire dalle 10:00. In seguito è previsto l'inizio della cerimonia, con il taglio del nastro, alla quale parteciperanno le autorità comunali, un dirigente del Torino FC, il comitato del quartiere e una rappresentanza di tifosi del Toro Club "Forlì Granata Alessandro -Gaz- Gazzoni". Un altro evento, dopo quello avvenuto il 4 maggio a Tolentino, che testimonia che il mito del Grande Torino non appartiene solo al Torino e alla città di Torino, ma a tutta l'Italia.