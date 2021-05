Tolentino omaggia il Grande Torino: intitolato il nuovo parco

Una cerimonia semplice ma sentita in provincia di Macerata

Come preannunciato da Toro News ieri, 4 maggio, la città di Tolentino, provincia di Macerata, ha reso omaggio al Grande Torino con l’intitolazione di un nuovo parco cittadino situato tra piazzale Beato Angelico e via Santa Rita da Cascia. Il Sindaco Giuseppe Pezzanesi con tutta l’Amministrazione comunale, insieme a tanti tifosi del Torino ha onorato tutte le Vittime di Superga con l’affetto, con la gratitudine e con il rispetto che meritano. Erano presenti anche le rappresentative di alcune squadre giovanili e della prima squadra dell’Unione Sportiva Tolentino, con il Vicepresidente Mario Lazzari e l’allenatore Paolo Biciuffi e lo storico presidente del Torino club di Tolentino Norberto Longhi, insieme alla figlia Vania che ha ricordato le Vittime di Superga e che ha anche portato un'installazione con un frammento dell’ala dell’aereo che cadde il 4 maggio del 1949, donata dalla mamma dei fratelli Ballarin caduti proprio con il Grande Torino. Al termine della manifestazione, come si legge dal comunicato stampa diramato dal Torino F.C., due giovanissimi tifosi, indossando la maglia granata del Torino hanno letto i nomi e cognomi delle Vittime di Superga che sono state omaggiate con un sentito e prolungato applauso.