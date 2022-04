Gemello e Willie Peyote insieme al concerto ed è subito: “Forza Toro!”

Il portiere granata e il cantautore, grande tifoso del Torino, si sono incontrati al concerto dei Fast Animals and Slow Kids

Ieri sera, domenica 24 aprile, al Teatro della Concordia a Torino si è tenuto il concerto del gruppo musicale Fast Animals and Slow Kids. A questo evento erano presenti due ospiti d'eccezione per quanto riguarda il mondo del Torino. C'erano infatti sia il terzo portiere granata Luca Gemello che il noto cantautore Willie Peyote, appassionato tifoso del Toro. I due non hanno tardato nello scattarsi una foto assieme che il portiere classe 2000 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. La descrizione di questo scatto è molto chiara: "Forza Toro!", scrive Gemello che ha regalato a Willie Peyote la sua maglietta.