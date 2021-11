Gigi Simoni, 57 anni fa il suo esordio in granata

L'ex ala emiliana è passata da Torino sia come giocatore che come allenatore

Luigi (Gigi) Simoni è stato molto importante per il Torino degli anni Sessanta: nel 1964 approda in granata e con Luigi Meroni forma la coppia di ali titolari. I due lasciavano la difesa avversaria senza punti di riferimento: uno imperversava sulla destra, l'altro agiva sulla sinistra. Simoni non è passato da Torino solo come giocatore, ma anche come allenatore; da giocatore sfiorò le 100 partite, collezionando 22 gol, per poi lasciare i granata per andare alla Juventus.