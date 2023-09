Giorgio Ferrini, 64 anni fa l’esordio del Capitano dei Capitani

Il 20 settembre 1959, ormai 64 anni fa, Giorgio Ferrini faceva l'esordio in maglia granata. In campo si sfidavano Torino e Sambenedettese in una gara che terminò sullo 0-0. Sugli spalti fu l'occasione per assistere alla nascita del mito che sarebbe diventato il Capitano dei Capitani, alla prima delle sue 566 partite da giocatore del Torino. Ferrini si cucì il granata addosso, diventò una bandiera e portò a casa due Coppe Italia. Salutò il calcio giocato nel 1975 e intraprese il ruolo di vice di Luigi Radice. Morì appena un anno dopo il ritiro, all'età di 37 anni. Il suo mito resta vivo nella memoria dei tifosi granata.