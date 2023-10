Giornalisti Toro-giornalisti Juve 2-2: il primo derby finisce in parità

Finisce in parità l'appuntamento che precede la vera sfida tra Juventus e Torino. Al Circolo della Stampa Sporting di Torino è andato in scena il derby tra giornalisti, una vecchia tradizione che quest'anno è rinata e ha visto diversi spettatori d'eccezione. Per la sponda granata erano presenti Renato Zaccarelli e Massimo Bava, ex responsabile del settore giovanile e poi direttore sportivo del club di Urbano Cairo. Per i bianconeri, invece, c'era Bruno Garzena. Tra le fila della formazione granata erano presenti anche Gianluca Sartori, direttore di Toro News, e Alberto Giulini, vice-direttore.