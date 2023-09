Giro d’Italia 2024, partenza a Torino per ricordare la tragedia di Superga

Secondo la RAI, la partenza dell'edizione numero 107 del giro d'Italia sarà a Torino. Lo start della corsa rosa è programmato per il 4 maggio 2024, giorno della ricorrenza della tragedia di Superga. Sarà dunque un anniversario particolare a 75 anni dall’incidente aereo che cambiò la storia del club granata. Ad organizzare la corsa sarà come sempre il gruppo editoriale RCS Sport, controllato dal presidente del Torino Urbano Cairo. La presentazione dell'evento è programmata per il 9 ottobre presso il grattacielo della Regione Piemonte a Torino.