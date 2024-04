Giro d’Italia: esposizione a tema oggi all’Olimpico Grande Torino

Quest'oggi poco prima dell'inizio della sfida tra Torino e Frosinone, presso il campo da gioco dei granata sono stati esposti alcuni simboli che accumunano la storia del Toro e quella di una competizione importante come il Giro d'Italia. Il presidente Urbano Cairo ha infatti presenziato a questa esposizione nella quale erano in mostra il "Trofeo Senza Fine del Giro d’Italia", la celebre "Maglia Rosa" e anche una divisa da gioco del Torino per ricordare gli Invincibili. A rendere noto questa mostra è stato la stessa società con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. L'intento di questa scelta è quello di accomunare ancora di più la storia del club granata con quella del Giro d'Italia proprio quest'anno in cui si osserverà il ricordo del 75° anniversario dalla tragedia di Superga e in cui i ciclisti del Giro passeranno in data 4 maggio nei luoghi del disastro aereo per rendere omaggio a questa ricorrenza.